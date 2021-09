Não se coíbem nos elogios a Ronaldo: "É uma lenda viva do Manchester United"

Guarda-redes espanhol deixa novamente rasgados elogios ao craque português.

David De Gea, guarda-redes do Manchester United, em entrevista à Sky Sports, falou sobre o impacto que o regresso de Cristiano Ronaldo teve no clube, elogiando bastante o craque português.

"Eu acho que o impacto já está aí. Ele marcou quatro golos em três jogos, por isso acho incrível tê-lo de regresso a casa", começou por dizer.

"Com a experiência que ele tem, a ambição é enorme. Ele é uma lenda viva do clube. Para os jogadores, tanto para os jovens como para todos, é fantástico ver como trabalha no ginásio, como cuida de si próprio e como se preocupa com o corpo", continuou o guardião, concluindo de seguida:

"É um jogador espetacular e é fantástico ver como trabalha tão duro para ajudar a equipa."