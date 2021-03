"Não podemos ver Cristiano Ronaldo como um problema na Juventus"

Alessandro Del Piero elogia o astro português e iliba-o de culpas no momento negativo da Juve.

O ambiente na Juventus está de "cortar à faca" depois da derrota de domingo frente ao Benevento, em casa, que comprometeu seriamente qualquer aspiração do clube de Turim à revalidação do título italiano.

De acordo com o jornal "La Stampa", foram ouvidos gritos e insultos no balneário da equipa "bianconera" após o desaire e a relação entre Andrea Pirlo e Andrea Agnelli já conheceu melhores dias. Ainda assim, no meio da turbulência, há um nome que, na opinião de Alessandre Del Piero, deve ser "ilibado" de culpas: Cristiano Ronaldo.

"Não podemos ver Cristiano Ronaldo como um problema. É um dos melhores jogadores do mundo, com Lionel Messi. Agora temos outros jogadores que estão muito bem. Mbappé, Haaland e Neymar, mas Ronaldo é um excelente profissional, um jogador que marca em praticamente todos os jogos", assinalou o histórico capitão da Juve, prosseguindo com aquela que considera ser a receita para o sucesso:

"É preciso construir uma equipa voltada para Cristiano Ronaldo, essa é uma das chaves. A Juventus foi campeã da Serie A nos últimos nove anos. Também é preciso manter esse nível de concentração no topo, mas é algo que é muito complicado", completou Del Piero, em declarações à ESPN.