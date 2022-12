"Não me admirava se Ronaldo se retirasse", diz antigo companheiro de equipa do avançado

Depois de cair por terra o sonho de conquistar o Mundial, Cristiano Ronaldo pode pendurar as chuteiras, acredita Evra, que se cruzou com CR7 no Manchester United.

Atualmente sem clube, Cristiano Ronaldo tem o futuro em aberto e há quem acreditar que o fim da carreira do internacional português pode estar para breve. Patrice Evra, antigo companheiro de equipa do avançado no Manchester United, diz que não sabe se o madeirense vai pendurar as chuteiras, mas confessa que não se admirava se tal acontecesse.

"Não sei se Ronaldo irá retirar-se, porque, por vezes, quando tens de lidar com todos aqueles críticos, especialmente no final da carreira, pensas 'OK, acho que é altura de parar'. Especialmente quando não és titular pela Seleção, uma vez que era para isso que o Cristiano queria jogar e estar em forma. Para vencer o Mundial pelo seu país. Esse era o sonho dele, e, agora, esse sonho foi-se. Não vou falar pelo Cristiano, mas não me admirava que se retirasse", atirou o antigo lateral-esquerdo francês, em declarações à televisão britânica Sky Sports.