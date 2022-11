"Não há volta atrás, Cristiano Ronaldo tem de ir embora agora"

Teddy Sheringham, antigo avançado do United, desagradado com a postura do atacante português

Multiplicam-se as opiniões sobre a entrevista de domingo à noite de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, na qual deixou duras críticas ao Manchester United e ao seu treinador, Erik Ten Hag, e a de Teddy Sheringham, em declarações ao Daily Mail é negativa para o português.

Segundo o antigo avançado do Manchester United, Ronaldo esteve mal nas palavras usadas e na linguagem corporal. Sheringham defende que a situação é insustentável e é altura de Ronaldo deixar o clube.

"Ele usou palavras como desrespeito e desrespeitou o treinador. Quando te sais com estas coisas, vão ficar muitos adeptos do Manchester United insatisfeitos esta manhã ao ler isso. É definitivamente, definitivamente, altura para ele ir embora. Não há volta atrás. Ele podia ter ido embora no início da época, não foi, tentaram resolver a questão. Obviamente a sua linguagem corporal não foi a melhor. Creio que ele tem de ir embora agora", defendeu Teddy Sheringham.