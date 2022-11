Não há negociações por Newcastle nem por outro clube: Ronaldo a 100% no Mundial

Internacional português foi associado ao terceiro classificado da Premier League e ao Al-Nassr, emblema da Arába Saudita, mas está, por agora, concentrado no Catar e na Seleção

Cristiano Ronaldo está a 100% no Mundial. Quem o garante é Fabrizio Romano, que, ao mesmo tempo, noticia que não há qualquer tipo de negociação entre o português e o Newcastle.

O nome de Cristiano Ronaldo foi associado pela Marca ao terceiro classificado da Premier e ao Al-Nassr, emblema da Arába Saudita, mas, de acordo com o jornalista, CR7 está 100% concentrado no Mundial do Catar.