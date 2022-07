"Não foi culpa do Cristiano, a lealdade é uma estrada de dois sentidos"

Robbie Fowler, lenda do Liverpool, saiu em defesa do internacional português

Robbie Fowler, lenda do Liverpool, utilizou a sua coluna de opinião para defender Cristiano Ronaldo. O antigo avançado dos reds considera que o português fez mais do que o suficiente na época de regresso ao futebol inglês.

"Neste momento, está na linha de fogo no Manchester United e isso parece-me injusto. Ele foi o melhor marcador, com 24 golos, cumprindo a sua parte do acordo. O facto da equipa se ter desmoronado tão rápida e espetacularmente não é, certamente, culpa sua, embora alguns tenham sido rápidos a apontar o dedo", escreveu Fowler, no jornal Mirror.

Leia também Internacional "O Shakhtar gastou 58 milhões em contratações que agora não valem nada..." Igor Jovicevic substituiu Roberto De Zerbi no comando técnico do emblema ucraniano e contou o porquê de ter decidido voltar a treinar no país, ao mesmo que a invasão da Rússia não parece ter fim à vista

O antigo internacional inglês, de 47 anos, que fez 369 jogos e 183 golos em Anfield, considera que a questão da Liga dos Campeões é muito importante nesta equação de permanência/saída de Cristiano Ronaldo de Old Trafford.

"Ronaldo tem um ego e a Liga dos Campeões é tudo o que ele sempre conheceu. Portanto, não o podes culpar por não estar entusiasmado por estar na Liga Europa. Não foi para isso que ele regressou. Ouvi a sua lealdade ser questionada [...], mas a lealdade é uma estrada de dois sentidos e incomoda-me quando é sempre o jogador que fica com o pau no pescoço nestas situações. Ronaldo merece melhor do que isso por parte do Manchester United", concluiu.