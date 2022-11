"Não entro com o City por respeito à minha carreira e quer meter-me a três minutos do fim..."

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista concedida a Piers Morgan

Arrependimento: "Se houver alguma lesão e precisarem de mim, eu ajudo. Mas ali senti-me provocado. Não tenho respeito por ele, porque não mostra respeito por mim. Ele continua a dizer coisas à Imprensa que acha que são boas para se proteger a ele e ao Manchester. Provavelmente não ficaria mais tempo no Manchester United para lá do meu contrato. Não negoceio a minha moral, está sempre intacta. Arrependo-me por exemplo de deixar o estádio com o Tottenham."

Não entrou com o Manchester City, a perder. Ten Hag disse que foi por respeito: "Desculpas. Vi muitas coisas, mas não quero criticar. Pode ter uma opinião diferente, eu respeito, mas desculpas a toda a hora não fazem sentido. Não me coloca diante do City por respeito à minha carreira, mas quer meter-me a três minutos do final com o Tottenham. Acho que fez de propósito

Respeito e Ten Hag: "Se me respeita? Acho que não me respeita como eu mereço. Mas é como é."

Ovelha negra: "Todos fazem isso, não sei porque mencionam o jogo do Rayo Vallecano. Só falam de mim, da ovelha negra. Saí eu e oito jogadores. Não sei porque só me citam a mim. Ok, percebo, está feito. Entendo, pedi desculpa ao treinador e o capítulo está encerrado."

Deixar o estádio na pré-época: "Do que me arrependo é de deixar o estádio... Ou talvez não. Mas, digamos que me arrependo. Mas ao mesmo tempo senti-me provocado pelo treinador. Não permito que me coloque durante três minutos, não sou jogador para isso".