"Não entendo as críticas a Cristiano Ronaldo"

Declarações de Figo a propósito da corrida à Bola de Ouro

"É o melhor", começou por dizer Figo, confrontado com as dúvidas sobre o que a temporada de Cristiano Ronaldo, a propósito dos favoritos a vencer a Bola de Ouro. "No futebol contam os resultados. Se por um lado a equipa do Manchester United não está a ter os resultados esperados, por outro lado o Cristiano Ronaldo tem sido um dos melhores da equipa. Posto isto, não entendo as críticas", disse..

Sobre a corrida ao prémio de melhor jogador, o antigo internacional português acrescenta dois nomes aos eternos candidatos: "O ano passado merecia Lewandowski, mas não recebeu o troféu por causa da pandemia. Seria um dos que merece. Depois temos os dois de sempre, Ronaldo e Messi. O Benzema também fez um ano... ou melhor dizendo, tem uma carreira com argumentos suficientes para ganhar um dia", disse.