"Não é logo no primeiro jogo que se vai dizer que a culpa é do Ronaldo..."

António Simões participou juntamente com Diamantino Miranda e Maniche na tertúlia "O Mundial vai ao Bar", que teve lugar no The Couch Sports Bar, em Lisboa.

O ex-futebolista internacional português António Simões declarou esta sexta-feira acreditar num Cristiano Ronaldo "inteligente" na gestão de fatores como idade ou condição física para representar uma mais-valia para Portugal no Mundial2022.

Simões participou juntamente com Diamantino Miranda e Maniche na tertúlia "O Mundial vai ao Bar", que teve lugar no The Couch Sports Bar, em Lisboa, na qual se pronunciaram sobre as hipóteses de Portugal no Mundial'2022 e na capacidade atual de Cristiano Ronaldo, que todos consideraram uma mais-valia para a equipa portuguesa e que deve ser aproveitada.

"Não é logo no primeiro jogo, se as coisas não correrem bem, que se vai logo dizer que a culpa é do Cristiano Ronaldo ou que o Fernando Santos não tem coragem de o tirar... Vão dizer que o Cristiano jogou e não deveria ter jogado, que já tem 37 anos. Obviamente não tem aquela frescura de quando tinha 16 anos, quando começou, isso é lógico", constatou o antigo médio António Simões, que alcançou um quarto lugar no Mundial'2006 com as cores lusas.

António Simões, um dos representantes da geração mais bem-sucedida em campeonatos do Mundo - alcançou o terceiro lugar em Inglaterra, no Mundial'1966 -, manifestou-se confiante de que a capacidade de concretização do madeirense irá voltar a salientar-se entre uma equipa repleta de talento.

"Nunca vi, na história do futebol português, tanto talento quanto nesta equipa. Uma pessoa vê posições em que há dois jogadores para o mesmo lugar e ainda há um terceiro, mas não podem estar todos e, se a equipa compreender isto, o Cristiano vai, muito possivelmente, finalizar e fazer golos", previu.

Portugal está no Grupo H do Mundial do Catar, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, com Coreia do Sul, de Paulo Bento, Gana e Uruguai.