"Não culpo Ronaldo por nada do que se está a passar. Criou-se uma falsa narrativa"

Palavras de Alan Shearer sobre o mau momento do Manchester United.

O Manchester United continua a protagonizar uma temporada bem abaixo do esperado e o empate (1-1) de sábado passado frente ao Southampton atirou a equipa para o quinto lugar da Premier League, fora do acesso à Champions de 2022/23.

Alan Shearer, antigo avançado internacional inglês, saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, considerando, no "The Athletic", que se criou uma "narrativa falsa", em torno do craque português. "Cristiano deve estar a pensar: no que é que eu me vim meter?' É um jogador incrível, um dos melhores da história, mas já tem 37 anos. Não gosta que o deixem de fora, porque a essência dele é uma vontade incomparável de ganhar e uma grande determinação de nunca ser derrotado. Quer jogar todos os minutos de cada jogo. Isso também mete pressão no treinador", defendeu.

"Não o culpo por nada do que se está a passar. A mim aconteceu o mesmo. No final da minha carreira deixaram-me de fora um par de vezes e não consigo explicar o quanto odiei isso. Pareceu-me vergonhoso, uma humilhação", lembrou, indicando que "ter Cristiano Ronaldo na equipa deveria ser como viver um sonho para os jovens." "Se não estão a pedir-lhe conselhos e a absorver tudo dele, então deveriam fazê-lo já", continuou.

"Para mim, isto é uma falsa narrativa. As grandes perguntas às quais se deve responder é o porquê da patética defesa do United. Cristiano não está a arranjar desculpas, está furioso por causa deste caos e quer algo melhor. O que pode pedir? O que lhe podem dar? Somos capazes de ver que isto irá melhorar. Eu não sou", concluiu.

Shearer brilhou ao longo da carreira ao serviço de Southampton Balckburn e Newcastle. Pela seleção inglesa fez 30 golos em 63 jogos.