Declarações de Zlatan Ibrahimovic, jogador do Milan, em estágio com a equipa no Dubai.

Zlatan Ibrahimovic, em estágio com o Milan no Dubai, falou sobre a polémica entrevista concedida por Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, que levou à saída do craque português do Manchester United, bem como sobre o afastamento da seleção portuguesa do Mundial'2022, que terá sido o último do jogador madeirense.

"Sobre a saída dele do Manchester United... Quando estas coisas acontecem, nós nunca saberemos a verdadeira história. Eles dizem o que querem dizer. O Ronaldo diz o que quer para se proteger a si mesmo, depois tens o treinador que fala para se proteger a si mesmo. Ainda há o clube a dizer coisas. Não é como eu, que conto as coisas como realmente aconteceram. Eles são diferentes. Toda a gente é cuidadosa acerca da sua imagem. Para mim, a imagem perfeita é ser-se genuíno", começou por dizer o craque sueco do clube italiano.

"Mundial? Não creio que seja importante o que eu possa dizer ao Cristiano Ronaldo. Toda a gente quer ganhar o Mundial, mas nem todos conseguem", concluiu Zlatan.

De recordar que Portugal foi eliminado por Marrocos nos quartos de final da competição, perdendo por 1-0 com a seleção africana.