"Não acredito que o futebol árabe seja a melhor opção para o Ronaldo", defende Ancelotti

Treinador que trabalhou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid não concordaria com uma eventual mudança de CR7 para o futebol árabe.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi convidado a comentar o futuro de Cristiano Ronaldo, um jogador com quem trabalhou precisamente nos merengues. Na opinião do italiano, rumar ao futebol árabe não seria uma boa opção para o internacional português.

"Messi encerra a sua carreira com o Mundial. Cristiano Ronaldo fecha de maneira diferente, mas ambas foram carreiras extraordinárias. Ronaldo, em Madrid, ficará sempre no coração dos adeptos. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas ele ainda tem vontade de competir ao máximo nível e não acredito que o mundo árabe seja a melhor opção para ele nesse sentido", afirmou, em entrevista à rádio italiana RAI, esta segunda-feira.