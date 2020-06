Nani revela o que disse a Ronaldo no momento da lesão na final do Euro'2016

Em entrevista ao site da UEFA, Nani recordou a final do Euro'2016.

Foi há praticamente quatro anos que a Seleção Nacional conquistou o primeiro grande título internacional da sua história, ao vencer a França em Paris, na final do campeonato da Europa.

Nani foi titular nesse encontro e, convidado pela UEFA a recordar a noite de glória portuguesa, começou por falar sobre a lesão de Cristiano Ronaldo, que despertou sentimentos contraditórios.

"A lesão do Cristiano teve um impacto imenso. Quando o vi cair fiquei um pouco apreensivo, mas pensei que ia passar, que a lesão seria tratada e ele voltaria ao relvado. Mas quando ele depois me diz que não aguenta mais, fiquei arrepiado e triste. Mas depois respondi: 'Não te preocupes, vamos ganhar isto por ti'. No momento em que me colocou a braçadeira, vieram-me as lágrimas aos olhos e fiquei zangado. Ao mesmo tempo, tive uma sensação estranha e só tinha vontade de dizer aos meus colegas: 'Vamos lá! Agora temos de jogar ainda melhor'. Não o fiz, mas penso que toda a equipa percebeu o que aquele momento significou. Lutámos por ele e ajudámos a ganhar o título, um tributo merecido a um jogador que tinha dado muito à equipa e ao país e que até então no torneio estava a ser decisivo", contou Nani, lembrando também a "explosão de alegria" com o golo de Éder, já no prolongamento:

"Eu estava mais encostado ao flanco quando o Éder recebeu a bola no meio. Quando o remate partiu, vi a bola fazer um efeito um pouco estranho, como que a planar na relva. E quando ela entra na baliza... Foi uma explosão de alegria, o melhor momento do torneio! Foi tão bom proporcionar esta alegria ao nosso povo, que acreditava na conquista do título e o manifestou várias vezes ao longo do torneio. O facto de ter sido frente à França, com quem tínhamos contas a ajustar, e no seu reduto, tornou as coisas ainda mais especiais", acrescentou o extremo de 33 anos, agora nos norte-americanos do Orlando City.