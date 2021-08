Nani: "Olhar para Cristiano naquele dia e a forma como se comportou..."

Nani recordou um episódio com Ronaldo e revela como CR7 lhe serviu como fonte de inspiração.

Nani já passou grandes momentos ao lado de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional e conhece como poucos o craque que agora regressa ao Manchester United. Numa entrevista ao portal "Goal", o atual jogador dos Orlando City, dos Estados Unidos, recorde o momento em que conheceu CR7, numa altura em que fazia testes no Sporting. Tinha 12 anos.

Ronaldo ficou deitado a chorar por causa de um lance em que pediu falta, permitindo ao adversário marcar golo na sequência da jogada. "Anda lá, não faças isso. Tens de continuar a tentar. Estas coisas acontecem", disse o então treinador de Ronaldo.

Assim fez o agora astro do United: voltou e até marcou de calcanhar. "Olhar para Cristiano naquele dia e a forma como se comportou fez-me perceber o porquê de ele ser tão bom. Mesmo naquela altura era notório que ele tinha algo mais do que os outros jogadores", lembra Nani.

"Toda a gente dizia que ele seria o melhor, então comecei a olhar para ele e pensei para mim mesmo: 'Preciso melhorar.' Naquela idade eu sabia que era bom, mas não estava naquele nível, então comecei a concentrar-me nos melhores jogadores como ele. Comecei a esforçar-me mais e, num mês, pude ver que havia melhorado de forma muita rápida", conta o extremo.

Anos mais tarde, Nani partilhou o balneário com Ronaldo. ""Foi excelente. Quando temos um jogador como ele na nossa equipa, não temos medo de ninguém. Creio que esse é o melhor sentimento que se pode ter quando se joga com ele. Estás sempre pronto e confiante de que podes ganhar e ele deu-nos isso em todas as épocas", apontou.