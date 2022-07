Nani comenta futuro de Cristiano Ronaldo: "Espero que fique no Manchester United"

Cristiano Ronaldo ainda não se apresentou ao trabalho nesta pré-época - o Manchester United justificou com motivos familiares - e muito se tem especulado em relação ao futuro do português. Nani, amigo e antigo companheiro de equipa, espera que CR7 opte por continuar em Old Trafford.

Nani, que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United e na Seleção portuguesa, não sabe onde vai jogar CR7, mas espero que continue a ser ao serviço dos red devils. Em conversa com a imprensa inglesa, o avançado do Melbourne Victory, que recentemente defrontou os ingleses num jogo de preparação, disse que espera continuar a ver o amigo a ajudar a equipa de Manchester.

"O Ronaldo é um jogador importante, que faz sempre a diferença. Espero que ele esteja bem para ajudar o clube, espero que ele fique", adiantou.

"Quando ele está de férias não atende o telemóvel a ninguém. Tentei falar com ele, mas ele disse que estava ocupada e falaríamos em breve", acrescentou o extremo.