Muitos elogios para Ronaldo: "Se eu fosse o presidente da Juventus..."

O antigo presidente do Real Madrid Ramón Calderón, que em 2009 levou Cristiano Ronaldo a trocar o Manchester United pelo emblema merengue, deixou rasgados elogios ao craque português da Juventus.

Considerando que o internacional luso "mesmo lesionado, é melhor do que muitos em plena forma física", Calderón garante que, se fosse Agnelli, presidente do clube italiano, tentaria por todos os meios manter Ronaldo na "Vecchia Signora".

"Estes números [23 golos em 27 jogos esta época] não me surpreendem, é mais uma demonstração do seu valor como goleador e da dedicação que tem para com a equipa. De facto, este último aspeto é um fator comum a todos os grandes clubes para os quais jogou. Quando deixou o Real Madrid, ficou claro que as suas capacidades estavam intactas e que continuaria na elite do futebol mundial durante muitos anos. Tem 36 anos, mas quem repara nisto?", começou por dizer em entrevista ao "TuttoJuve", antes de revelar como considera que Pirlo tem tirado o melhor do português.

"Não posso opinar porque não estou no ambiente da Juventus, mas suponho que, pelo o Andrea [Pirlo] ter sido um grande jogador, terá sido fácil para ele entender e motivar o Cristiano. Em todo caso, não deve ser muito difícil para um treinador tirar o máximo de um jogador que só pensa em vencer e ajudar os seus companheiros a vencer e vencer", continuou, falando depois da Champions.

"A partir dos oitavos de final, Cristiano torna-se especial. São as suas noites. Em geral, todos os grandes jogadores estão especialmente motivados nos jogos importantes. Para eles significa mais um desafio ultrapassado na sua carreira e a oportunidade de provarem a si próprios que são os melhores. Para que um futebolista se mantenha no topo, precisa de encontrar constantemente metas a ultrapassar e objetivos a atingir", disse ainda, concluindo depois com mais um grande elogio:

"Mesmo lesionado, Cristiano é melhor do que muitos jogadores em plena forma física. Considerando a sua condição física, a forma como treina e como se tem cuidado fora do campo, penso que, para bem do futebol, Ronaldo estará lá por muito tempo. Não sei se a sua intenção é continuar na Juve, mas se eu fosse o seu presidente [Agnelli] tentaria por todos os meios mantê-lo na minha equipa."