Muitas críticas após reação de Ronaldo à substituição: "Acha-se maior do que o United"

Reações à atitude de Cristiano Ronaldo foram-se multiplicando. Confira algumas delas.

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United: "A equipa estava a ganhar por 2-0 e o [Cristiano] Ronaldo procurava subir na tabela dos marcadores, mas o treinador [Ralf Rangnick] resolveu bem a situação. Falou com ele e explicou-lhe a substituição. Há jogos a cada três dias e terá oportunidades para marcar mais golos."

Andy Townsend, antigo jogador de Chelsea e Aston Villa: "Estou realmente surpreendido com o Cristiano Ronaldo. Gira tudo em torno dele na maior parte do tempo, mas não devia ser sempre assim. Há que terminar o trabalho e garantir os três pontos. O que ele fez foi despropositado. O Rangnick ou um dos seus colegas de equipa devia recriminá-lo publicamente depois do jogo, isso ia doer-lhe muito mais. O Cristiano deve perceber que a equipa não é só ele."

Phil McNulty, jornalista da BBC: "A substituição era lógica, mas presentearam-nos com uma gama completa do dramatismo de Cristiano Ronaldo, enquanto caminhava a passo de tartaruga, a abanar a cabeça antes de travar uma luta bastante cómica com o casaco no banco. O seu ego proporcionou um espetáculo secundário completamente desnecessário para a vitória do United. Foi uma exibição desnecessária do Ronaldo, que se acha maior do que o Manchester United. Não é uma boa atitude."