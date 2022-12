Morata elogia outros dois craques e sobre Ronaldo campeão do Mundo atira: "Ficaria feliz"

Avançado diz que Messi e Neymar também mereciam o título, mas garante: o que quer mesmo é que os três deem os parabéns à Espanha, no final

Mesmo com a seleção de Espanha, Álvaro Morata admite: há alguns craques presentes no Catar que mereciam o título de campeão do Mundo. Para o avançado de La Roja, Cristiano Ronaldo levantar o troféu no próximo dia 18 seria algo especial.

"O que posso dizer sobre Messi! Qualquer pessoa da minha geração a quem perguntem sobre Messi ou Cristiano dirá que são espantosos. Pessoalmente, também gosto de Neymar, porque ele faz com que se divirta a vê-lo jogar. Qualquer pessoa que goste de futebol vai parar o que está a fazer para ver Messi, Cristiano ou Neymar. Esperemos que, se se depararem connosco, não tenham o seu dia. Pessoalmente, ficaria feliz se Cristiano ganhasse o Campeonato do Mundo, porque ele teve uma trajetória incrível. Também não ficaria triste se os outros dois ganhassem, que também são grandes jogadores. Mas seria bom se fossem eles os três a dar-nos os parabéns", referiu, em entrevista ao AS.

Em entrevista, o avançado aproveitou ainda para elogiar o trabalho de Luis Enrique na seleção espanhola.

"Luis Enrique? Sim, claro que penso que é um bom treinador. Tive muita sorte com os treinadores. Acho que só me falta Pep Guardiola..., porque tenho estado com os melhores. Já estive com Zidane, Ancelotti, Mourinho, Allegri, Conte, Del Bosque, Lopetegui, Luis Enrique, Simeone... Para ser honesto, não gostaria de ser treinador no futuro, mas tirei muitas coisas dos melhores", atirou.