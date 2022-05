Mitrovic vai cobrar camisola a Cristiano Ronaldo: "Ainda me deve uma"

No último jogo de qualificação para o Mundial'2022, a Sérvia venceu em Portugal com um golo de Mitrovic. A prometida camisola de Cristiano Ronaldo ficou por trocar.

O avançado sérvio Aleksandr Mitrovic - 43 golos em 43 jogos -, um dos responsáveis pelo sucesso do Fulham, de Marco Silva, na promoção à Premier League, disse, à BBC, que há de cobrar uma camisola a Cristiano Ronaldo.

Caso ambos fiquem no principal campeonato inglês, irá recordar o internacional português de uma dívida antiga: "Ainda me deve uma camisola. Quando joguei contra Portugal, combinámos que íamos trocar no final, mas eu marquei o golo no último minuto, que nos colocou a Sérvia no Mundial, e acho que ele ficou zangado.