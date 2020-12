Piloto vê o astro do futebol mundial como "uma referência".

Poucos ficaram indiferentes à mais recente conquista de Cristiano Ronaldo: o astro português recebeu este domingo o prémio de Jogador do Século na gala Globe Soccer Awards e, nas redes sociais, contou com uma mensagem de Miguel Oliveira, piloto português do circuito de MotoGP.

"Jogador do século XXI! Simplesmente um gigante no futebol e uma referência para tantos atletas. Um orgulho", escreveu Oliveira na sua conta do Instagram.