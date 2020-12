Messi volta a falar sobre Cristiano Ronaldo: "Os desportistas que mais admiro?"

Astro argentino do Barcelona elogia diversas figuras do mundo do Desporto.

Lionel Messi deu no domingo uma entrevista alargada ao canal espanhol "La Sexta", onde abordou diversos temas.

Um deles passou pelos atletas que mais admira e, nesse lote, o craque do Barcelona e da Argentina incluiu o seu grande rival da última década: Cristiano Ronaldo. "Os desportistas que mais admiro? Rafa Nadal, Federer, LeBron. Em todos os desportos, há um jogador que se destaca e é admirável. No futebol, o Cristiano. Admiro todos os desportistas que se destacam e deixam tudo em campo para dar o máximo", assumiu La Pulga, que passou em revista o ano conturbado que teve, pois no verão chegou mesmo a oficializar o pedido de rescisão do contrato com o Barcelona.

Não Perca Futebol Nacional Um olhar sobre as ligas europeias: novos líderes e outros aflitos No topo dos seis principais campeonatos, o italiano foi o que mais mudou em cinco meses. A Real Sociedad resiste no pódio espanhol, Milan, Lyon e Sporting recordam doces sensações, Liverpool e Bayern não disparam e há colossos atordoados. O calendário, sufocante para quem compete na UEFA, dá que pensar... e discutir.

Messi acabaria por permanecer em Camp Nou e, agora, é o líder em campo de uma equipa em fase de reconstrução. Considerando que com Ronald Koeman há "seriedade" e que o treinador "está a fazer as coisas muito bem", Messi explica as dificuldades do Barcelona com os muitos jovens que estão na equipa, entre eles, o português Trincão. "Mas aos poucos a equipa está a crescer", salientou.

A finalizar, Messi não deu por garantida a continuidade no clube, tendo em conta que o contrato expira no verão. Desvendando que sempre pensou "viver e jogar nos Estados Unidos", o avançado declarou: "Não tenho claro o que vou fazer no fim da época. Vou esperar. Farei o que for melhor para o clube e para mim."