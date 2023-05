"Messi em Miami seria sensacional, mas eu prefiro Ronaldo"

Gary Neville afirma que seria excelente para os Estados Unidos se Messi rumasse ao Inter Miami, que tem o irmão Phil como treinador.

Messi encontra-se em final de contrato com o PSG e tem sido apontado ao futebol dos Estados Unidos, mais concretamente ao Inter de Miami. Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, gostava de ver o craque argentino no emblema norte-americano, que é treinado pelo irmão Phil.

"Espero que possam ter uma temporada muito forte. É claro que, se Lionel Messi acabasse em Miami, seria sensacional, não só para Miami, como também para a competição e para o futebol", afirmou numa entrevista à CBS Sports.

Gary Neville deixou igualmente grandes elogios a Cristiano Ronaldo, com quem partilhou o balneário em Od Trafford.

"Penso que ele é, juntamente com o Cristiano, o melhor jogador de sempre. Muitas pessoas preferem Messi. Eu, pessoalmente, prefiro o Cristiano, porque joguei com ele e sei o que consegue fazer", vincou. "Ver Lionel Messi na MLS... Se o meu irmão tivesse a oportunidade de estar lá com ele, seria uma oportunidade capaz de mudar a vida. Eu iria lá, comprava o meu bilhete de época, via todos os jogos e ia viver para Miami, com o meu irmão", rematou.