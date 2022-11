"Messi deve estar a rir-se ao ver esta situação com o Ronaldo"

Tim Sherwood, antigo futebolista e agora treinador, comentou o assunto do momento: a entrevista bombástica de Cristiano Ronaldo.

Em declarações à rádio britãnica talkSPORT, Tim Sherwood disse não entender o que Cristiano Ronaldo ganhou com a entrevista que deu a Piers Morgan e sublinhou que Messi deve estar a rir-se desta situação, considerando que o argentino "ganha" com o caso à volta de CR7, quando o tema é qual dos dois é o melhor do Mundo.

"Eu não acho que o que o Ronaldo disse seja uma grande novidade, sinceramente. Acho é que o facto de o ter dito publicamente é algo novo, ainda por cima numa entrevista com o Piers Morgan. Estou surpreendido por ter feito isto e acho que mancha o legado dele É surpreendente ele ter dado a esta entrevista. Não sei bem o que ganha com ela. É óbvio que ele quer sair do Manchester United. Mas o Ten Hag também o quer fora, tanto como o Ronaldo quer sair. Portanto, não entendo o motivo", apontou o antigo treinador do Tottenham e do Aston Villa, que está sem clube desde 2016.

"O Messi deve estar agora no Catar, na concentração da seleção argentina, a rir-se ao ver esta situação. A pergunta é sempre: 'o melhor é Ronaldo ou Messi?' E agora, inconscientemente, devido a este caso, fico inclinado para o Messi", afirmou o ex-futebolista.