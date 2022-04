Mensah ansioso por defrontar Ronaldo no Mundial: "Quero ver o que ele vai fazer"

Lateral ganês vai ser adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial'2022

Gideon Mensah, lateral esquerdo do Bordéus, reagiu esta segunda-feira com extrema satisfação por Portugal ter sido sorteado no mesmo grupo que o Gana no Mundial'2022, devido à oportunidade de poder defrontar Cristiano Ronaldo, já depois de ter encontrado Lionel Messi na Ligue 1.

"Defrontar Ronaldo é algo pelo qual anseio. Nunca joguei contra ele, a nível de clubes, mas agora tenho a oportunidade de enfrentá-lo no Mundial, que é o maior palco. Eu sei que terei de fazer o meu trabalho e defendê-lo, portanto vou ter de parecer que estou a brincar", afirmou.

Mensah recordou a experiência que passou quando foi adversário de Messi no campeonato francês, mostrando-se ansioso para ver "o que vai fazer" Cristiano Ronaldo, dando ainda sinais de que vai tentar surpreender o capitão da Seleção Nacional.

"Quando joguei contra Messi, foi complicado porque ele é qualquer coisa. Ele causou-me dor na cintura após fazer uma jogada em Paris, mas estou à espera para ver o que Ronaldo vai tentar fazer-me. Se calhar, também também será acerca do que eu farei a Ronaldo, vou certificar-me que o faço correr", garantiu Gideon Mensah.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi o autor do golo que selou a vitória portuguesa (2-1) sobre o Gana, na fase de grupos do Mundial'2014, na primeira e única vez em que o astro do Manchester United defrontou a equipa africana.

A seleção ganesa será a primeira adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial do Catar, com o encontro entre ambas a estar agendado para 24 de novembro. De seguida, a equipa das Quinas jogará com o Uruguai, quatro dias depois, e terminará a participação nessa fase da prova diante da Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, no dia 2 de dezembro.