McKennie já tem alcunha na Juventus e foi dada por Cristiano Ronaldo

O médio norte-americano, reforço da Juventus, falou sobre a convivência com Cristiano Ronaldo, que diz ser muito acessível mesmo para os mais novos.

Weston McKennie foi anunciado como reforço da Juventus em agosto, por empréstimo do Schlake 04, e em conversa com a ESPN revelou que já tem uma alcunha no clube, dada por Cristiano Ronaldo. O norte-americano, 22 anos, é natural do Texas e o internacional português soube logo como apelidar o médio.

"Tem sido uma honra jogar com o Cristiano Ronaldo. Lembro-me da primeira vez que estive com ele... estava no corredor e pensei para mim 'tem calma, tem calma'. Mas ele é genuíno, quer vencer, tem uma ótima mentalidade. Para um jogador com tantas conquistas, podia ser arrogante, mas é muito acessível para todos. Não importa a idade. Chama-me Texas Boy", contou McKennie.

O empréstimo do jovem futebolista custou 4,5 milhões de euros aos cofres dos italianos. Há uma obrigatoriedade de compra caso o médio atinja determinadas metas.