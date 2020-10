Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ronaldo e Mbappé trocaram algumas palavras no França-Portugal deste domingo e o avançado francês voltou a assumir a admiração por CR7.

As câmaras captaram o momento, mas Mbappé também o quis assinalar nas redes sociais. Assumido fã de Cristiano Ronaldo, o jovem do PSG publicou duas fotografias com o internacional português e na legenda escreveu "ídolo".

Na galeria acima, veja mais fotografias do encontro entre os dois craques, durante e no final do França-Portugal, que acabou empatado a zeros.