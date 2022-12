Mbappé comentou foto de Ronaldo e fãs assinalam: "Esqueceu-se que joga com Messi..."

Craque francês é assumido fã do internacional português.

Um comentário de Kylian Mbappé surgiu entre as muitas reações à publicação de domingo de Cristiano Ronaldo, na qual o internacional português fez um primeiro comentário sobre a eliminação de Portugal do Mundial'2022, e os seguidores não deixaram passar em branco, lembrando que o craque francês joga com Lionel Messi no PSG.

Mbappé, assumido fã do português, reagiu à fotografia e às palavras de Ronaldo com três emojis: um de uma coroa, outro de duas mãos em jeito de agradecimento e um de uma cabra, fazendo referência ao facto de, para ele, ser o GOAT (melhor de todos os tempos).

"Esqueceu-se de que joga com Messi", "Messi não vai ficar contente" e "Realmente Mbappé é o sonho do PSG, considerando o CR7 o melhor", foram algumas das reações dos seguidores.

De recordar que Ronaldo reagiu no domingo, nas redes sociais, ao adeus de Portugal ao Mundial do Catar, tendo as reações chegado de todo o mundo, de personalidades como Lebron James, Pelé, Mbappé, Marta, entre muitos outros.

A mensagem do capitão de Portugal já leva mais de 26,5 milhões de "gostos" no Instagram e 1,2 milhões de comentários/reações.