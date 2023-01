Marega partilha fotografias com Cristiano Ronaldo: "Que jogo incrível"

Marega e Ronaldo foram colegas de equipa na Riyadh Season, esta quinta-feira.

Moussa Marega, avaçado do Al Hilal, fez parte da equipa da Riyadh Season (um combinado de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal) que esta quinta-feira defrontou o PSG, num jogo particular disputado em Riade. O avançado ex-FC Porto foi, assim, companheiro de equipa, de Cristiano Ronaldo - ambos foram titulares.

Nas redes sociais, o maliano assinalou o dia: "Que jogo incrível com os melhores jogadores do mundo em campo e com uma atmosfera incrível. Obrigado aos meus fãs", escreveu.

O PSG venceu o encontro, por 5-4.