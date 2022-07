Marcos Braz questionado sobre Ronaldo: "Flamengo? Gostaria, mas é impensável"

Dirigente do Flamengo foi questionado sobre a possibilidade de o craque português reforçar o "Mengão".

Na apresentação de Arturo Vidal como reforço do Flamengo, Marcos Braz, diretor do "Mengão", foi questionado sobre a possibilidade de chegarem mais reforços. Entre eles, surgiu o nome de Cristiano Ronaldo, que tem visto o seu futuro no centro dos rumores do mercado de transferências de verão. O dirigente do Flamengo considerou tal hipótese "impensável".

"Com todo respeito à sua pergunta, temos de tratar isto de uma maneira muito séria. Em nenhum momento nós pensámos em [contratar] Cristiano Ronaldo", começou por garantir.

"O que se tem conhecimento é que, quando estive na Europa, estive com a mãe do Cristiano Ronaldo, conheci-a num restaurante, eu estava com a minha família, ela estava com a família dela. Conversámos cinco minutos, tomámos um café, foi isso que aconteceu. Ela tratou-me com a maior cordialidade possível. Eu estava na Ilha da Madeira, casa dela, região dela", continuou, antes de concluir:

"Foi só isso que aconteceu, mais nada. Gostaria muito, mas é impensável. Em nenhum momento pensámos nisso."

Leia também FC Porto Matías Zaracho dado como alvo do FC Porto Médio ofensivo do Atlético Mineiro tem preço fixado: 20 milhões de euros. Mas jogar na Champions é um atrativo a favor dos portistas