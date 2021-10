Cristiano Ronaldo é, desde sábado, o jogador com mais partidas disputadas ao serviço de uma seleção da Europa. Para celebrar o recorde, escreveu algumas palavras nas redes sociais.

No dia seguinte a se ter tornado no jogador com mais partidas realizadas ao serviço de uma seleção da Europa - aconteceu no Portugal-Catar (3-0) -, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais para celebrar o feito.

O internacional português diz-se orgulhoso pelos 181 jogos disputados - ultrapassou Sergio Ramos, da Espanha, com 180 - e garantiu que não vai "ficar por aqui".

"Os recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa Seleção assumem uma dimensão especial. 181 jogos com a camisola das quinas são 181 motivos de orgulho! E marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível. Não vamos ficar por aqui, vamos à luta por mais! Força Portugal!", escreveu CR7.

O avançado marcou o primeiro dos três golos da vitória sobre o Catar, num jogo de caráter particular.