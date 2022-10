"Manter Cristiano Ronaldo no Manchester United? Eu rasgaria o contrato"

Simon Jordan, antigo dono do Crystal Palace, tem uma opinião bem vincada sobre o que deve fazer o Manchester United em todo o processo que envolve o internacional português

São muitos aqueles que, em Inglaterra e não só, dão a sua opinião sobre o diferendo entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United. Simon Jordan, antigo dono do Crystal Palace, não é a favor da continuidade do português.

"Se fosse eu, iria considerar seriamente acabar com o contrato se isto continuar assim. Se ele quer sair e se os problemas continuam a existir, não se trata de uma jogada a longo prazo. Ele vai sair no final da época. Por que razão querem mantê-lo durante quatro meses e ouvimos as manchetes dos jornais sobre o alvoroço no Manchester United. Eu rasgaria o contrato, porque não vale a pena", afirmou, em declarações ao TalkSport.

Recorde-se que, nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo foi reintegrado nos treinos do Manchester United, depois da polémica recusa em entrar nos minutos finais do encontro contra o Tottenham, referente à Premier League.