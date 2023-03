Maniche e o rendimento de Ronaldo: "Podem falar o que quiserem do melhor do mundo"

Antigo internacional português comentou o regresso de CR7 à titularidade nos jogos da Seleção

Depois de ser preterido por Gonçalo Ramos nos últimos jogos de Portugal no Mundial do Catar, Cristiano Ronaldo foi titular nos dois primeiros encontros de Roberto Martínez como selecionador nacional. Maniche, antigo companheiro de CR7, não ficou surpreendido com os quatro golos.

"Não é de admirar, acho para mim é tudo normal. Podem falar o que quiserem do melhor do mundo, porque ele é extremamente forte psicologicamente e isso faz toda a diferença e a idade é uma falsa questão", explicou, em declarações à Bola Branca.

Para o antigo médio, que representou Portugal em 52 ocasiões, o jogador do Al Nassr merece mais carinho dos compatriotas.

"Aquilo que tem vindo a fazer é notável. Alguns recordes que atingiu são inatingíveis por outros jogadores. Temos de dar carinho a dizer bem de nós próprios. Somos uma seleção fantástica. Temos tanta coisa boa em Portugal, não só no futebol, mas em várias áreas, e temos que valorizar o que é nosso. E temos orgulho imenso naquilo que Cristiano Ronaldo tem conseguido, naquilo que ele transporta e naquilo que consegue fazer ao serviço do nosso país", concluiu.