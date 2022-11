Manchester United reage à entrevista de Cristiano Ronaldo: leia o comunicado

Clube inglês diz que vai "considerar uma resposta assim que todos os factos estejam reunidos".

Através de um curto comunicado, o Manchester United reagiu à entrevista concedida por Cristiano Ronaldo ao jornal inglês The Sun, prometendo uma resposta "assim que todos os factos estejam reunidos". O foco está em "preparar a segunda metade da temporada" e "em continuar com o ímpeto, crença e união que foram construídos entre os jogadores, treinador, staff e adeptos".

O internacional português teceu duras críticas aos red devils, à estrutura e ao treinador Erik ten Hag.

O comunicado na íntegra:

"O clube vai considerar a sua resposta assim que todos os factos estejam reunidos. O nosso foco permanece em preparar a segunda metade da temporada e em continuar com o ímpeto, crença e união que foram construídos entre os jogadores, treinador, staff e adeptos", lê-se no comunicado do Manchester United.