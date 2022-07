"Manchester United pode ir buscar dois ou três jogadores com o salário que pagava ao Ronaldo"

Cristiano Ronaldo ainda não se apresentou ao trabalho nesta pré-época e poderá mesmo deixar o Manchester United.

Teddy Sheringham, figura do Manchester United, comentou um dos grandes temas deste defeso e da vida dos red devils: Cristiano Ronaldo, dizendo que o avançado português merece jogar ao mais alto nível [Liga dos Campeões] e que, se realmente sair, "a vida continua" para o clube inglês.

"Eu já estava a ver isto acontecer. As pessoas dizem que o Ten Hag deve construir a equipa em torno do Ronaldo, mas se ele quer sair, ele sai. Isso abre uma porta para o Manchester United. Podem ir buscar dois ou três jogadores com o salário que pagavam ao Cristiano", referiu o antgo avançado do clube, citado pela imprensa inglesa.

"A vida continua. Ele quer sair e jogar noutro lado, então arranjem novos jogadores, que sejam fortes e estáveis ao longo da temporada. O Ronaldo olha para o mercado do Manchester United e fica a questionar-se onde está uma grande contratação", disse ainda, antes de mostrar compreensão com a suposta decisão do internacional português.

"Ele tem mais um ano ou dois ao mais alto nível e merece desfrutar do futebol no topo", atirou.