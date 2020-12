Manchester United pode contar com aliado de peso na corrida por Ronaldo

Possível saída do astro da Juventus no final da época já foi ventilada pela imprensa internacional e o ex-clube do português está atento.

O contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus estende-se até junho de 2022, mas a imprensa internacional deu conta, recentemente, da possibilidade do astro português deixar o clube de Turim já no próximo verão.

O Paris Saint-Germain - até pelas declarações do diretor desportivo Leonardo sobre o goleador - foi logo apontado como um dos destinos possíveis do CR7, mas o Manchester United, clube que Ronaldo representou entre 2003 e 2009, também está atento à situação da estrela.

E poderá até contar com um aliado de peso na corrida a uma possível contratação do avançado de 35 anos. Segundo o site brasileiro Auto Esporte, da Globo, o principal patrocinador dos "red devils", a Chevrolet, estará disposta a abrir cordões à bolsa por Cristiano.

Em causa estão a repercussões comerciais que o eventual regresso de Ronaldo a Old Trafford poderia trazer para o clube e a marca automóvel. Desde 2018, ano em que o jogador assinou pela Juventus, a Jeep, patrocinadora da campeã italiana, impulsionou as vendas e, uma semana depois do anúncio da contratação, as ações da Juventus subiram 30 por cento na Bolsa de Milão.

A Chevrolet teria em mente uma jogada semelhante, de forma a impulsionar o valor da marca no mercado, munindo, em simultâneo, a equipa que patrocina de um dos melhores jogadores do Mundo.