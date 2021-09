Manchester United mostra fila para comprar camisola de CR7: procura é maior do que a oferta

A contratação de Cristiano Ronaldo fez disparar os pedidos pela camisola 7 do Manchester United e a Adidas está a ter dificuldade em fazer face à enorme procura. A pandemia provocou o fecho de muitas fábricas e a produção está atrasada.

O Manchester United e a Adidas estão a ter dificuldades em responder à procura por camisolas de Cristiano Ronaldo. A marca desportiva que veste os red devils tem enfrentado atrasos significativos na produção, depois de várias fábricas terem fechado, em consequência da pandemia.

De acordo com o Daily Mail, o atraso na produção já se verificava antes de o português assinar pelo United, mas a contratação que abalou o mercado "piorou" mais ainda a situação.

No site oficial do emblema inglês é possível ler-se que certos tamanhos de camisolas de CR7 podem estar disponíveis apenas em novembro. Atualmente, a camisola com o nome e número do avançado custa 134 euros.

Esta sexta-feira, o Manchester United divulgou um vídeo que mostra uma longa fila de adeptos que pretendem adquirir, presumivelmente, a camisola com o número 7.