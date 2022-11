Manchester United marca reunião de emergência para discutir futuro de Ronaldo

O internacional português concedeu declarações bombásticas no domingo, em entrevista ào jornal The Sun, arrasando Erik ten Hag e toda a estrutura do Manchester United.

Depois da bombástica entrevista de Cristiano Ronaldo ter saído a público no domingo, o jornal The Telegraph avança que o Manchester United convocou esta segunda-feira uma reunião de emergência para discutir o futuro do internacional português.

Recorde-se que Ronaldo disse sentir-se "traído" pelo clube e, no meio de várias críticas, admitiu não sentir respeito por Erik ten Hag, treinador dos red devils.

O jornal inglês assegura ainda que os responsáveis do clube inglês vão discutir medidas a tomar contra CR7, estando a ser pressionados internamente para que o astro português nunca mais volte a representar o clube.

Tudo indica portanto que Ronaldo, após o Mundial de 2022, tenha uma segunda despedida amarga em Old Trafford e seja transferido para outro emblema no mercado de inverno, que abre em janeiro.