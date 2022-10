"Manchester United está a desrespeitar Ronaldo e a situação vai ficar mais feia"

Cristiano Ronaldo não saiu do banco na derrota do Manchester United no Etihad Stadium. Roy Keane, antigo jogador dos red devils, não concorda com a decisão de Erik ten Hag.

O Manchester United sofreu uma derrota pesada (6-3) na casa do Manchester City, na tarde de domingo, e Cristiano Ronaldo ficou, mais uma vez, no banco de suplentes. O jogador português voltou a não ser utilizado por Erik ten Hag, o que Roy Keane, uma figura do clube de Old Trafford, considera ser um erro.

"O Manchester United está a desrespeitar o Cristiano Ronaldo. Acho que o deviam ter deixado ir muito antes do final da janela de transferências. O treinador está-se a agarrar a ele. Não podes dizer que precisas de opções e depois deixar o Ronaldo no banco. É um dos melhores jogadores de sempre. Acho que ambos sabemos que ele não vai utilizar o Ronaldo, fê-lo apenas em dois jogos europeus", referiu o irlandês, em declarações à televisão britânica Sky Sports.

"Se olharmos para isto de outro prisma, [Erik Ten Hag] não vai pôr o Ronaldo a jogar. É verdade que já o fez em jogos da Liga Europa, mas prevê-se que esta situação vá ficar cada vez mais feia à medida que a temporada avançar. Sentar Cristiano Ronaldo no banco do Manchester United semana após semana a fio não vai ser bom. Sinto que deixá-lo no banco é ridículo para um jogador com o seu estatuto. Mesmo hoje... se podia tê-lo lançado no jogo? Claro que podia. Basta olhar para o recorde de golos que ele tem. Se estiver dentro da área, marcará sempre golos", acrescentou o antigo futebolista.