Futuro de Ronaldo na agenda do dia: o clube na "pole position" e sempre o PSG

Futuro do craque vai ser decidido em breve, recordando que termina contrato em 2022. Pogba pode ser moeda-chave.

Ao terceiro ano na Juventus Cristiano Ronaldo ainda não foi capaz de vencer a Liga dos Campeões, razão maior para ter sido contratado em 2018. Com a eliminação da Champions às mãos do FC Porto muito se tem falado do futuro do craque.

Com contrato até 2022, o "Tuttosport" afirma que o futuro do jogador deverá ficar decidido nesta primavera, até final da época presente, já que a Juve poderá, assim, tentar negociar com o capitão da Seleção Nacional no verão, de modo a evitar uma transferência livre.

Para já, o Manchester United, ex-clube do português, chega-se à frente como principal pretendente. Estando Pogba com contrato válido até 2022, o francês poderá ser determinante: recebe metade do que aufere Ronaldo e é desejado pelos de Turim, onde se destacou. Seria um facilitador da negociação.

O outro clube há muito associado a Ronaldo é o PSG. Apesar de os parisienses terem virado o foco para Messi, os donos do clube entendem que Ronaldo poderá ser uma mais-valia para o título europeu e tencionam precaver possíveis saídas das estrelas Mbappé e Neymar, principalmente o francês insistentemente associado ao Real Madrid.