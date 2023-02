Manchester United dá os parabéns a Cristiano Ronaldo e usa fotografia antiga

Foi com uma recordação da primeira passagem de CR7 pelo clube que o Manchester United felicitou o internacional português pelo 38.º aniversário.

Foi com uma "história" na rede social Instagram que o Manchester United felicitou Cristiano Ronaldo, que este domingo comemora 38 anos. "Muitos parabéns", lê-se.

E há um pormenor interessante. Os red devils utilizaram uma fotografia da primeira passagem do avançado português por Old Trafford, a mais feliz para ambas as partes

CR7 regressou ao Manchester United na temporada passada, mas acabou por rescindir contrato em novembro de 2022, numa saída amarga.