Mais um nome apontado ao lugar de Cristiano Ronaldo no Manchester United

Imprensa inglesa indica Richarlison como uma das possibilidades.

Não é o primeiro e seguramente não será o último: Richarlison é mais um nome apontado ao Manchester United, caso Cristiano Ronaldo deixe o clube no final da temporada. O capitão da Seleção Nacional tem contrato com os red devils até 2023, mas a imprensa inglesa há muito que coloca dúvidas no que toca à continuidade em Old Trafford.

O avançado internacional brasileiro é agora mencionado como uma possibilidade para o United e terão já existido alguns contactos entre as partes.

Richarlison, 24 anos, tem vínculo com o Everton válido até 2024 e esta época apontou cinco golos em 20 jogos realizados. Vestiu ainda a camisola de Watford, Fluminense e América Mineiro.