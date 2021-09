Mais um jogo, mais um recorde: Ronaldo e uma lista de números para a história

Português tornou-se no jogador com mais jogos disputados na Champions League

Cristiano Ronaldo continua a escrever mais páginas nos livros da história do futebol. O craque português, figura na vitória sofrida do Manchester United sobre o Villarreal, em Old Trafford, bateu mais um recorde importante na Liga dos Campeões.

Ao chegar ao jogo número 178, Ronaldo ultrapassou Casillas e tornou-se no atleta com mais partidas na história da Liga dos Campeões da UEFA, prova máxima do futebol europeu.

Um recorde e um número que se junta uma autêntica coleção do craque português que vai fazendo história atrás de história, mesmo aos 36 anos.

Lista de recordes

Mais golos nas competições de clubes da UEFA: 139

Mais golos na UEFA Champions League: 136

Mais golos numa só edição da UEFA Champions League: 17 (2013/14)

Mais golos na fase a eliminar da UEFA Champions League: 67

Mais jogos na UEFA Champions League: 178

Mais jogos na fase de grupos da UEFA Champions League (em conjunto): 95

Mais vitórias na final da UEFA Champions League: 5

Único jogador a marcar em três finais da UEFA Champions League

Único jogador a marcar nos seis jogos da fase de grupos da UEFA Champions League

Único jogador a marcar em 11 jogos seguidos na UEFA Champions League

Único jogador a chegar à dezena de golos contra o mesmo clube na UEFA Champions League: Juventus

Mais prémios de Melhor Jogador da UEFA: 4

Mais presenças na Equipa do Ano dos utilizadores do UEFA.com: 15