"Mais do que dinheiro, mais do que holofotes, Ronaldo precisa de carinho"

Declarações de Nelo Vingada, antigo selecionador da Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo vai prosseguir a carreira no Al Nassr, da Arábia Saudita, decisão que gerou muita polémica um pouco por todo o mundo.

Em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, Nelo Vingada, antigo selecionador daquele país, considerou que o capitão da Seleção Nacional sentiu que o emblema saudita era "o clube certo para si".

"O [Cristiano] Ronaldo está numa fase em que, mais do que dinheiro, mais do que holofotes, precisa de carinho e de reconhecimento. Se calhar, sentiu no Al Nassr o clube certo para si. Mas quando chegar a hora de render e de marcar, a avaliação vai ser em função do rendimento", começou por dizer.

"Um dos lados bons para o Ronaldo é que vai acrescentar à sua conta imensos golos, embora seja num campeonato de expressão menor. É um passo que não é tão negativo como muita crítica tem querido transparecer", continuou.

Leia também Benfica "Enzo Fernández? O Benfica continuou a ganhar mesmo sem Eusébio" Após ter ido à Argentina na passagem do ano, sem autorização do Benfica, Enzo Fernández deve defrontar o Portimonense? Confira respostas de treinadores e ex-dirigentes.

"O entusiasmo, a alegria, o fascínio que ele vai levar, sobretudo para as crianças, vai, sem dúvida nenhuma, mudar o rumo da história do futebol da Arábia Saudita. Porque o Ronaldo é um grande nome, é uma marca fantástica e tem essa capacidade. Não tenho dúvidas de que o futebol vai ser diferente para melhor e vai seguramente atrair muito mais praticantes", disse, antes de considerar que o craque ainda pode dar muito a Portugal:

"Depende do modelo e de quem for o selecionador, mas tenho a certeza que, a jogar na posição nove, Ronaldo ainda pode ajudar muito Portugal. Até porque agora vai entrar numa fase em que vai jogar com regularidade."