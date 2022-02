Maguire nega desentendimento com Cristiano Ronaldo: "Preciso que isto fique claro"

Central do United recorreu às redes sociais para desejar um bom dia a todos os red devils e negar qualquer problema com CR7

O suposto problema entre Harry Maguire e Cristiano Ronaldo, que terá surgido quando o central não aceitou ficar sem a braçadeira de capitão, não existiu. Quem o garante é o próprio central, que recorreu às redes sociais para falar sobre o tema.

"Tenho visto muitas notícias sobre este clube que não são verdade e isto é outro caso. Não vou começar a falar sobre tudo o que é escrito, mas preciso que isto fique claro. Nós somos o United e estamos focados para domingo. Espero que todos tenham um bom dia", afirmou, na sua conta pessoal de Twitter.

Nos últimos dias, recorde-se, a imprensa inglesa também abordou um suposto problema entre Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick, técnico dos red devils.