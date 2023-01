Magnata paga 2,4 milhões para ver jogo entre Ronaldo e Messi

Cristiano Ronaldo vai estrear-se na Arábia Saudita num jogo particular entre o PSG e uma equipa formada com jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, na quinta-feira (17h00).

Um magnata saudita pagou 2,4 milhões de euros por um bilhete VIP para o jogo que vai assinalar a estreia de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, na quinta-feira (17h00).

O craque português vai ser capitão do Riyadh ST, equipa composta por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal, que vai enfrentar o PSG no Estádio King Fahd, na capital saudita. O jogo poderá assinalar o último embate entre Ronaldo e Lionel Messi.

Com os bilhetes para o jogo esgotados, foi realizado um leilão com fins solidários de um bilhete VIP, que se iniciou em 245 mil euros. No final, foi Mushref al-Ghamdi, magnata saudita, a assegurar o precioso passe, que também permite o acesso aos balneários e a possiblidade de falar pessoalmente com os jogadores de ambas as equipas.

De acordo com a organização do evento, foram solicitados mais de dois milhões de bilhetes para o jogo particular entre o Riyadh ST e o campeão francês.