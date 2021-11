Mãe de Ronaldo pede confiança ao filho após derrota com a Sérvia: "Acreditar sempre"

Dolores Aveiro encontrou-se com o capitão da Seleção a seguir ao duelo que ditou a "queda" para o playoff de acesso ao Campeonato do Mundo

Uma das mais de 50 mil pessoas, presentes no Estádio da Luz, que assistiram à derrota de Portugal ante a Sérvia, que impediu a qualificação direta para o Mundial, Dolores Aveiro pediu ao filho para que não deixe de acreditar na ida ao Catar.

"Força, [há que] acreditar sempre, filho", escreveu a mãe de Ronaldo, no passado domingo, numa publicação na rede social Instagram, juntando uma fotografia tirada ao lado do capitão da Seleção Nacional, com um semblante algo carregado.

Com a derrota de Portugal frente à Sérvia, no último jogo do grupo de apuramento para o Mundial'2022, os lusos terão que disputar, em março, um play-off de acesso, no qual vão enfrentar, eventualmente, dois adversários.