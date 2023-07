Luís Castro defende Ronaldo: "Se olhassem para todos os jogadores..."

Com Ronaldo a começar no banco, os comandados de Luís Castro não foram além de um nulo na primeira jornada do Grupo C da Arab Club Champions Cup

"Todos os olhos estão sempre no Cristiano Ronaldo", começou por dizer Luís Castro. "Viram-no insatisfeito, mas se olhassem para todos os jogadores, viam que todos ficaram insatisfeitos", completou o treinador português do Al Nassr, pouco depois do empate da equipa saudita contra o Al Shabab. CR7 entrou aos 62' e foi-lhe anulado um golo

O Al Nassr começou a temporada oficial com um empate perante o Al Shabab, na Champions árabe (Arab Club Champions Cup, também conhecida como King Salman Club Cup).

Com Ronaldo a começar no banco, os comandados de Luís Castro não foram além de um nulo na primeira jornada do Grupo C da prova. O avançado português entrou aos 62' e marcou à meia volta aos 75', mas foi anulado por fora de jogo.

Talisca, Alex Telles, Ghareeb e Seko Fofana também foram lançados no segundo tempo.