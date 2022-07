Longe do Manchester United e com o futuro indefinido, Ronaldo não deixa de manter a forma física

O astro português recorreu às redes sociais para deixar uma nova mensagem.

Cristiano Ronaldo continua ausente da preparação do Manchester United para a época de 2022/23. Contudo, o avançado luso, sempre preocupado em manter-se na melhor forma física possível, não tem facilitado nesse aspeto.

Na companhia dos amigos José Semedo (futebolista do Vitória de Setúbal) e Miguel Paixão e do filho "Cristianinho", o craque nascido no Funchal fez uma publicação nas redes sociais, com a seguinte descrição: "Work done", ou seja, "Trabalho feito".

