Lingard reencontrou Ronaldo, agora como companheiro de equipa: "Sonhem, crianças"

No sábado, Lingard jogou ao lado de Cristiano Ronaldo, no Manchester United, mas uns anos antes já tinha encontrado o português. Na altura, o avançado inglês era ainda uma criança com o sonho de ser futebolista.

"Sonhem, crianças": foi com estas palavras que Jesse Lingard reagiu ao jogo de ontem, em que esteve ao lado de Cristiano Ronaldo. O avançado inglês - que marcou um golo na vitória (4-1) sobre o Newcastle - fez a formação nos red devils e já tinha estado com o português, quando este passou por Inglaterra vindo do Sporting.

Veja as fotografia partilhada por Lingard: