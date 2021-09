Cristiano Ronaldo prestes a igualar recorde de Casillas na Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo vai se tornar em breve o jogador com mais jogos na história da competição continental.

O futebolista português Cristiano Ronaldo pode juntar na terça-feira o recorde de jogos na Liga dos Campeões, igualando Iker Casillas, ao de golos, caso seja utilizado pelo Manchester United no reduto do Young Boys.

No regresso aos red devils, pelos quais cumpriu 55 jogos e marcou 16 golos - 52 e 15 sem pré-eliminatórias - entre 2003/04 e 2008/09, o capitão luso só precisa de ser utilizado face aos suíços para se juntar ao ex-guarda-redes do FC Porto e seu ex-campanheiro de equipa nos espanhóis do Real Madrid.

Contando as pré-eliminatórias, Cristiano Ronaldo somará o 181.º jogo na prova e, descontando os quatro jogos que disputou de acesso à fase de grupos, que não entram nas estatísticas da "Champions" (desde 1992/93), chegará ao 177.º.

Numa tabela e na outra, o jogador luso, de 36 anos, vai ficar à frente, para já junto a Casillas, que representou o FC Porto por 27 vezes na "Champions", entre 2015/16 e 2018/19, podendo, depois, ultrapassá-lo na segunda jornada da fase de grupos.

Desde que a Taça dos Campeões Europeus passou a "Champions", o "capitão" da seleção lusa já é o jogador com mais títulos (cinco, mais um do que um lote de 16 jogadores) e golos marcados (134, contra 120 do seu principal perseguidor, o argentino Lionel Messi), faltando-lhe apenas o recorde de presenças.

O internacional português disputou 101 jogos pelos "merengues", 52 pelo Manchester United e, nas últimas três épocas, 23 pela Juventus, equipa na qual ingressou em 2018/19, após nove temporadas consecutivas na capital espanhola.

No que respeita a toda a história da principal prova europeia de clubes, nascida 1955/56, o internacional luso tem em mira o mais apetecível dos registos, os seis títulos conquistados pelo "mítico" jogador espanhol Francisco Gento.

Gento ganhou as primeiras cinco edições (1955/56 a 1959/60) e ainda em 1965/66, sempre ao serviço do Real Madrid, pelo qual o madeirense arrebatou quatro, em 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18, após uma primeira pelo Manchester United, em 2007/08.

Em matéria de golos, tem mais 15 do que Messi (135 contra 120), pois conta um tento numa pré-eliminatória. O pódio é fechado pelo polaco Robert Lewandowski (73).

Cristiano Ronaldo é também o jogador que mais vezes acabou a época como melhor marcador, num total de sete (2007/08 e 2012/13 a 2017/18), em 2014/15 a par de Neymar e de Messi, que soma seis "títulos", cinco vezes deles a solo (2008/09 a 2011/12 e 2018/19).

O português, atualmente com 36 anos, ostenta ainda o recorde de golos numa época, com os 17 de 2013/14, e a segunda melhor marca de sempre, os 16 de 2015/16. A terceira, os 15 de 2017/18, comparte com o polaco Robert Lewandowski, que igualou o registo em 2019/20.

O que Cristiano Ronaldo ainda não conseguiu, ao contrário de Messi e Luiz Adriano, foi marcar cinco golos num encontro: o argentino logrou-o em 07 de março de 2012, num 7-1 ao Bayer Leverkusen, e o brasileiro em 21 de outubro de 2014, com dois penáltis, no 7-0 no Shakhtar Donetsk no reduto do BATE Borisov.

O percurso de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões:

Época Clube J G Fase atingida

2020/21 Juventus, Ita 6 4 Oitavos de final

2019/20 Juventus, Ita 8 4 Oitavos de final

2018/19 Juventus, Ita 9 6 Quartos de final

2017/18 Real Madrid, Esp 13 15 (Melhor marcador) VENCEDOR

2016/17 Real Madrid, Esp 13 12 (Melhor marcador) VENCEDOR

2015/16 Real Madrid, Esp 12 16 (Melhor marcador) VENCEDOR

2014/15 Real Madrid, Esp 12 10 (Melhor marcador) Meias-finais

2013/14 Real Madrid, Esp 11 17 (Melhor marcador) VENCEDOR

2012/13 Real Madrid, Esp 12 12 (Melhor marcador) Meias-finais

2011/12 Real Madrid, Esp 10 10 Meias-finais

2010/11 Real Madrid, Esp 12 6 Meias-finais

2009/10 Real Madrid, Esp 6 7 Oitavos de final

2008/09 Manchester United, Ing 12 4 Final

2007/08 Manchester United, Ing 11 8 (Melhor marcador) VENCEDOR

2006/07 Manchester United, Ing 11 3 Meias-finais

2005/06 Manchester United, Ing 8 1 (x) Fase de Grupos

2004/05 Manchester United, Ing 8 0 (y) Oitavos de final

2003/04 Manchester United, Ing 5 0 Oitavos de final

2002/03 Sporting, Por 1 0 (y) Terceira pré-eliminatória

Total: 180 135

(x) - 2 jogos e 1 golo nas pré-eliminatórias.

(y) - 1 jogo nas pré-eliminatórias.

- 'Rankings' da Taça/Liga dos Campeões:

Taça/Liga dos Campeões (desde 1955/56) Liga dos Campeões (desde 1992/93, sem pré-eliminatórias)

TÍTULOS

1. Francisco Gento, Esp 6 (1956/1966) 1. Cristiano Ronaldo, Por 5 (2008/2018)

2. Alfredo Di Stéfano, Arg/Esp 5 (1956/1960) 2. Clarence Seedorf, Hol 4 (1995/2007)

. Héctor Rial, Arg/Esp 5 (1956/1960) . Andrés Iniesta, Esp 4 (2006/2015)

. José María Zárraga, Esp 5 (1956/1960) . Lionel Messi, Arg 4 (2006/2015)

. Juan Alonso, Esp 5 (1956/1960) . Xavi Hernández, Esp 4 (2006/2015)

. Juan Santisteban, Esp 5 (1956/1960) . Gerard Piqué, Esp 4 (2008/2015)

. Marquitos, Esp 5 (1956/1960) . Toni Kroos, Ale 4 (2013/2018)

. Rafael Lesmes, Esp 5 (1956/1960) . Gareth Bale, Gal 4 (2014/2018)

. Alessandro Costacurta, Ita 5 (1989/2007) . Karim Benzema, Fra 4 (2014/2018)

. Paolo Maldini, Ita 5 (1989/2007) . Luka Modric, Cro 4 (2014/2018)

. Cristiano Ronaldo, Por 5 (2008/2018) . Sergio Ramos, Esp 4 (2014/2018)

(mais 6 jogadores com 4)

MELHORES MARCADORES

1. Cristiano Ronaldo, Por 135 golos 1. Cristiano Ronaldo, Por 134

2. Lionel Messi, Arg 120 2. Lionel Messi, Arg 120

3. Robert Lewandowski, Pol 73 3. Robert Lewandowski, Pol 73

4. Raúl González, Esp 71 4. Raúl González, Esp 71

. Karim Benzema, Fra 71 . Karim Benzema, Fra 71

MAIS JOGOS DISPUTADOS

1. Iker Casillas, Esp 181 jogos 1. Iker Casillas, Esp 177

2. Cristiano Ronaldo, Por 180 2. Cristiano Ronaldo, Por 176

3. Xavi Hernández, Esp 157 3. Xavi Hernández, Esp 151

4. Ryan Giggs, Gal 151 4. Lionel Messi, Arg 149

5. Lionel Messi, Arg 149 5. Raúl González, Esp 142